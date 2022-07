Nederland loopt op meerder fronten vast, zoals bij de verduurzaming, de aanleg van wegen en andere infrastructuur en de bouw van nieuwe woningen. Volgens ondernemersorganisatie VNO-NCW, die vanuit het hele land daarover signalen krijgt vanuit de achterban, komen ambities in gevaar. VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen roept minister-president Mark Rutte in een brief op beter samen te werken met het bedrijfsleven om problemen op te lossen.