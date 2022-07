Letland voert de militaire dienstplicht opnieuw in, meldt de Letse minister van Defensie, Artis Pabriks. Dat doet het Baltische land in reactie op de toenemende spanningen met buurland Rusland om de oorlog in Oekraïne. Sinds 2007 bestaat het Letse leger uit beroepsmilitairen en vrijwilligers van de Nationale Garde. De nieuwe dienstplicht geldt alleen voor mannen en wordt volgend jaar van kracht.