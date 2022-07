Nieuwe tegenslag Johnson: Britse advocaat-generaal stapt op

Het conservatieve Britse parlementslid Alex Chalk treedt met onmiddellijke ingang terug als juridisch toezichthouder van het Britse kabinet. Hij doet dit uit protest tegen het leiderschap van premier Boris Johnson, schrijft hij in een op Twitter gepubliceerde brief. „De premier heeft een advocaat-generaal nodig die de cultuur en koers kan verdedigen waarop hij toezicht houdt”, schrijft Chalk onder meer. „Het spijt me dat ik dat niet langer kan.”