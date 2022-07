Gemeenten snoeihard: uitblijven inkomenssteun ‘onverteerbaar’

Het kabinet had eigenlijk via de uitvoeringsorganisaties van de overheid inkomenssteun moeten regelen voor de armste huishoudens, vinden de gemeenten. Uit een brief die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de gemeenten snoeihard oordelen over het kabinet. Zij bieden alleen aan om een hogere energietoeslag uit te keren „omdat we het onverteerbaar vinden dat kwetsbare gezinnen anders niet gesteund worden”.