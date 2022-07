Steeds vaker worden ongebruikelijke geldtransacties gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). In de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme moeten instellingen, zoals banken, daar verdachte transacties melden. In 2021 kwamen daar ruim 1,2 miljoen meldingen binnen. Een jaar eerder werden ruim 720.000 meldingen gedaan.