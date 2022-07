Netbeheerder TenneT steekt komende tien jaar zo’n 13 miljard euro in het verbeteren van het hoogspanningsnet. Onder meer in Noord-Brabant en Limburg worden knelpunten versneld aangepakt. Dat is hard nodig want vorige maand meldde minister Rob Jetten (Energie) nog dat het stroomnet daar nu zo vol is dat er geen nieuwe bedrijven meer kunnen worden aangesloten voor zowel opwekking als afname van elektriciteit.