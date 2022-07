Ook dinsdagochtend worden distributiecentra geblokkeerd door demonstrerende boeren. Er zijn nog protestacties gaande bij zeker negen distributiecentra: van Coop, Aldi en Sligro in Deventer, Aldi in Drachten, PLUS in Haaksbergen, Lidl in Almere en Heerenveen, Jumbo in Nieuwegein, Woerden en Raalte en Boni in Nijkerk.