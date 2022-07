Door de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn veel operaties en behandelingen niet doorgegaan, en het gevolg daarvan is dat in totaal ongeveer 320.000 „levensjaren in goede gezondheid” van deze patiënten verloren gaan. Als de pandemie er niet was geweest, hadden deze mensen langer geleefd en zouden ze een betere laatste levensfase hebben gehad.