Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft het RIVM en de GGD’en gevraagd zich voor te bereiden op een nieuwe vaccinatiecampagne. De kans is groot dat deze na de zomer start, in de eerste plaats voor „de meest kwetsbaren”. Daarmee hoopt het kabinet deze groep te „beschermen tegen ernstige ziekte in het najaar en de winter”.