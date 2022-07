Een klein deel van de Noorderpier bij Harlingen in Friesland is instabiel en kan inzakken of wegglijden. Daarom sluit Wetterskip Fryslân dat deel van de pier volgende week af tijdens de Tall Ships Races. Het waterschap pakt het risicovolle gedeelte in augustus aan en wil niet dat er voor die tijd vele duizenden mensen op het instabiele gedeelte gaan staan.