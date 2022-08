“Het is fantastisch werk en je krijgt er veel voor terug”

De Rozelaar is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij vinden iedereen uniek, gelijkwaardig en waardevol.

Samen met elkaar staan we midden in de samenleving. Met respect voor ieders unieke kwaliteiten ondersteunen wij jou om je talenten te ontwikkelen. Én in te zetten

We gaan uit van jouw behoeften en bieden een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Waarbij onze medewerkers én vrijwilligers liefdevolle zorg bieden, vanuit onze christelijke identiteit.

Dat doen we met zinvolle dagbesteding, een fijne plek om te wonen, ambulante coaching, behandeling en therapie. En vooral een hoop plezier. Kom jij kennis met ons maken?