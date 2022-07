Het aantal pubs in Engeland en Wales is gedaald tot het laagste niveau ooit, zo blijkt uit een maandag verschenen onderzoeksrapport van vastgoedadviseur Altus Group. In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal pubs er voor het eerst tot onder de 40.000. Dat zijn er 7000 minder dan 10 jaar geleden. Hoofdoorzaken zijn de coronapandemie en de stijgende kosten van het uitbaten van een kroeg.