Op een marineschip dat voor onderhoud in een dok aan het Nieuwediep in Den Helder lag heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. De brand brak uit rond 01.15 uur en was rond 03.00 uur onder controle. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ging het om een patrouilleboot van defensie en bestreed de brandweer het vuur met meerdere eenheden.