In Oezbekistan zijn in de stad Nukus na massale protesten gewonden gevallen onder burgers en politie. Een lokale overheidsfunctionaris sprak op nieuwssite Daryo van „duizenden gewonden” die in het ziekenhuis zijn opgenomen. De verbannen oppositiepoliticus Pulat Ahunov zei vanuit Zweden dat er „minstens vijf mensen waren gedood”, waarbij hij zich baseerde op lokale contacten en video’s op sociale media.