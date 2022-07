De stichting voor abortusrechten Women on Waves krijgt aanvragen uit Amerika voor het laten uitvaren van het abortusschip, zo vertelt oprichtster van de organisatie Rebecca Gomperts aan EenVandaag. Sinds het federale recht op abortus in de VS werd geschrapt nam het aantal hulpvragen aan de organisatie sowieso toe, aldus de abortusarts.