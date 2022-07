Het kabinet trekt extra geld uit om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Het geld is bedoeld voor plannen die moeten voorkomen dat jongeren op het slechte pad raken, maakt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) bekend. Het gaat om 18 miljoen euro dit jaar, oplopend tot 61 miljoen euro structureel per jaar vanaf 2025, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.