In vrijwel de gehele stad Utrecht is het straks verboden om lachgas te gebruiken. Het mag vanaf 11 juli niet meer worden genuttigd in de wijken Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern, Zuid en Noordoost. In 2020 was het al in de ban gedaan in de wijken Overvecht, Noordwest, West en Zuidwest. Ook lachgas in bezit hebben mag er niet meer.