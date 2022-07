De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag een taakstraf van 120 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd aan een 23-jarige man uit het Zuid-Hollandse Strijensas. De boer had via de chatdienst Telegram opgeroepen tot het platleggen van Schiphol. „Als er net zoveel opkomst is als in Stroe, kan de politie en de ME niks”, schreef de man, die zich verzet tegen het stikstofbeleid van het kabinet.