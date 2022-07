Inspectie haalt verwaarloosde dieren weg uit woning in Limburg

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft een groot aantal verwaarloosde dieren weggehaald uit een woning in het Noord-Limburgse dorpje Bergen. Dat gebeurde al voor de derde keer in twee jaar tijd. De dieren werden volgens de inspectie onder beroerde omstandigheden gehouden. Het ging om vijf verwaarloosde honden die onder de vlooien zaten, meer dan honderd vissen en amfibieën die in zwaar vervuild water verbleven, en cavia’s, muizen en vogels in slechte, vieze kooien. De dieren zijn dinsdag ondergebracht in opvanglocaties voor tijdelijk onderdak en goede verzorging.