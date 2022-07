Het Zweedse autobedrijf Volvo Cars gaat een fabriek voor elektrische auto’s bouwen in Slowakije. Daarmee is een investering gemoeid van 1,2 miljard euro, aldus Volvo. Er moeten jaarlijks 250.000 elektrische auto’s van de band gaan rollen. De fabriek komt in de buurt van de stad Košice, in het oosten van Slowakije.