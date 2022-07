Column: Technieten en techneuten

Het leek even beter te gaan maar nu daalt de instroom van studenten in het technisch onderwijs weer. Dus over een paar jaar moet je nog langer wachten op een laadpaal, de rioolontstopservice of een nieuw bedrijfsgebouw. Nederland heeft nu nog een goede infrastructuur, maar dat blijft niet vanzelf zo. Het is geen natuurlijk fenomeen maar mensenwerk. Niet van zomaar mensen, maar van technici. Van personen die een vak geleerd hebben. Zonder technische opleiding lukt dat niet. Zonder vakkennis gaat een volk verloren.