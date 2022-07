Ondernemers: stel snel bemiddelaar aan in stikstofkwestie boeren

Om weer in gesprek te kunnen gaan met de boeren is het zaak dat er snel een bemiddelaar wordt aangesteld, zegt ondernemersorganisatie VNO-NCW in een verklaring. Volgens voorzitter Ingrid Thijssen moet de bemiddelaar ook van het kabinet de ruimte krijgen om nieuwe innovaties toe te passen om boeren meer perspectief te bieden in het stikstofdossier. Ook om er zeker van te zijn dat natuurherstel niet „ten onrechte” op de plank blijft liggen.