Reisorganisatie Sunweb voert ook na half augustus alle vakanties uit. Dat geldt voor de vakanties van alle merken van Sunweb Group, namelijk Sunweb, Eliza was here, GOGO en Primavera. Eerder had Sunweb gezegd dat alle vakanties die voor 7 juli tot en met 14 augustus op de planning staan door zullen gaan, ondanks de vluchtbeperkingen op luchthaven Schiphol.