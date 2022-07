Zeewolde verrast door besluit Meta te stoppen met datacenter

De gemeente Zeewolde is naar eigen zeggen verrast door het besluit van Meta Platforms, het moederbedrijf van onder meer Facebook, om definitief een streep te zetten door zijn plannen voor een datacenter in de plaats in Flevoland. „Het is inhoudelijk nog onduidelijk wat de terugtrekking van Meta precies voor de totale ontwikkeling van Trekkersveld 4 betekent. We gaan nu uitzoeken hoe we het project datacenter, in nauwe samenwerking met Meta, zorgvuldig kunnen afsluiten”, verklaart het college van burgemeester en wethouders. Het afsluiten van het project kost volgens de gemeente veel tijd.