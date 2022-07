Een bemiddelaar inzetten in het gesprek tussen het kabinet en boeren kan zinvol zijn. „Als bij het gesprek een bemiddelaar is om het gesprek vorm te geven hebben wij daar an sich geen bezwaar tegen. Maar dat gesprek moet niet met de bemiddelaar zijn, maar met minister Van der Wal”, zegt Bart Kemp, voorman van actiegroep Agractie Nederland.