Politie over boerenprotest: meld je, of we zetten beelden online

De politie is van plan om beelden van relschoppers die dinsdag tijdens de boerenprotesten in Hierden strafbare feiten hebben gepleegd, volgende week woensdag herkenbaar online te zetten als ze zich niet melden. Vrijdag zijn de eerste beelden al met een zogeheten blur online gezet. „Je weet zelf wel of je betrokken bent geweest bij de vernielingen en intimidaties in Hierden. En als je twijfelt, dan herken je jezelf vast en zeker op de foto’s”, aldus de politie.