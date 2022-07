Zelden zichtbare Talibanleider op grote bijeenkomst in Kabul

De leider van de Afghaanse Taliban, Hibatullah Akhundzada, is in persoon op een grote bijeenkomst van geestelijken in de hoofdstad Kabul. Akhundzada komt vrijwel nooit in de openbaarheid en leeft zeer teruggetrokken in de zuidelijke stad Kandahar. Hij is vrijwel niet gezien sinds de soennitische extremisten van de Taliban in augustus vorig jaar de macht overnamen. Zijn vrijwel permanente afwezigheid heeft geruchten gevoed dat hij zou zijn overleden of uitgerangeerd.