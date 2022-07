De olieprijzen gingen ook vrijdag licht omlaag. Daarmee lijkt een derde week van verliezen op rij in de maak, de langste reeks dit jaar. Vooral zorgen over een mogelijke recessie hebben impact op de olieprijs, omdat bij economische krimp de vraag naar energie doorgaans minder is. Voor een vat Amerikaanse olie moest vrijdag voorbeurs 105,49 dollar worden betaald. Een vat Brentolie kostte 108,91 dollar.