Chauffeur vrachtwagen met dode migranten Texas had meth gebruikt

De vermoedelijke bestuurder van een vrachtwagen in Texas waarin maandag tientallen dode migranten werden aangetroffen was naar verluidt onder invloed van methamfetamine toen de politie hem vond. Dat zegt Henry Cuellar, de Democratische vertegenwoordiger van het district dat het oostelijke deel van San Antonio omvat. Cuellar baseert zich daarbij op gerechtelijke documenten die hij heeft ingezien. Methamfetamine, oftewel ‘meth’, is een krachtige synthetische drug die het gedrag van de gebruiker sterk beïnvloedt.