Britse conservatief stopt met disciplineren fractie na drankgelag

De Britse parlementariër Christopher Pincher die mede de orde moest handhaven binnen de conservatieve parlementsfractie van premier Boris Johnson houdt die taak voor gezien. Pincher geeft in zijn ontslagbrief toe dat hij „zichzelf en andere mensen in verlegenheid had gebracht” nadat hij woensdagavond „veel te veel” had gedronken, melden Engelse media. Hij blijft wel lid van het parlement, waar hij als tweede man onder de zogeheten ‘chief whip’ verantwoordelijk was voor de fractiediscipline binnen de partij.