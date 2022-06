Sinds kort ligt ook in de noordelijkste stad van Nederland –Dokkum– een Stolperstein. Die is voor ds. Joseph Cohen, geboren op 30 juni 1904. Zijn achternaam maakt duidelijk dat hij een Jood was, maar hij werd opgepakt vanwege een preek in de hervormde kerk. De steen ligt dan ook voor de voormalige pastorie. Wie was ds. Cohen?