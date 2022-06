Boerenactiegroep Agractie ziet een tijdelijke stop op de levering van landbouwproducten als mogelijke manier om een punt te maken over het belang van boeren voor de voedselvoorziening. „Lege schappen zijn geen leuk signaal naar onze consument”, schrijft Agractie in een donderdag verschenen bericht aan de achterban. „Helaas is dit het enige middel om beleidsmakers, media en burgers enige realiteitszin mee te geven.”