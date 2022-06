De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag verder omlaag. De zorgen dat de centrale banken in hun strijd tegen de hoge inflatie een recessie zullen veroorzaken hield Wall Street in de greep. Om de inflatie te beteugelen hebben veel centrale banken, waaronder de Federal Reserve, de rentes verhoogd. Door de hogere leenkosten stroomt er minder geld de economie in en dat zou een economische krimp kunnen veroorzaken.