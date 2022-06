De gemeenteraadsverkiezingen die in maart in Nederland zijn gehouden, waren volgens de Raad van Europa „transparant, efficiënt en inclusief”. Dat schrijft de raad donderdag in een rapport waarin wordt benadrukt dat er in Nederland „een hoge mate van vertrouwen is in de verkiezingen”. Wel zijn er enkele aandachtspunten voor wat betreft de verkiezingscampagne, maar over het algemeen verliep ook deze „rustig en competitief”.