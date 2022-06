Erfgoed Gezocht, een Nederlands burgerwetenschapsproject om archeologie op de kaart te zetten, heeft donderdag de Europa Nostra Prijs gewonnen. Dit is de belangrijkste onderscheiding in Europa op het gebied van cultureel erfgoed. Volgens de jury zijn duizenden Nederlandse hobbyarcheologen zich dankzij het project bewust geworden van het erfgoed in hun regio.