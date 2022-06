De Woonbond heeft de prestatieafspraken voor volkshuisvesting weliswaar ondertekend, maar daar is in de achterban flink discussie over gevoerd. „Dit is een stap, maar echt begin”, zei bestuursvoorzitter Saskia Bolten bij de ondertekening van de afspraken met minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting), woningcorporaties en gemeenten. „Het lost niet snel de woningnood op.”