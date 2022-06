Tientallen boeren hebben donderdagochtend een gemeenteraadsvergadering in Emmen bijgewoond. Ze waren met tractoren naar het gemeentehuis gekomen. Tijdens de vergadering werd er onder meer gestemd over een motie waarin afstand genomen wordt van de landelijke stikstofplannen. De boeren volgden de discussie via een videoverbinding in een aparte zaal. Ze wachtten de stemming echter niet af.