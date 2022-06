In een fabriek van de grote chocoladefabrikant Barry Callebaut in België is salmonella aangetroffen, heeft het bedrijf laten weten. De fabriek in Wieze, tussen Gent en Brussel, is volgens Callebaut de grootste chocoladefabriek ter wereld. Het merendeel van de besmette producten is volgens een woordvoerder nog altijd in die fabriek.