De aandelenbeurs in Shanghai was donderdag een positieve uitschieter in een lagere regio. Beleggers trokken zich op aan positieve cijfers over de Chinese industrie, die in juni voor het eerst in vier maanden weer groei liet zien. De toename van de bedrijvigheid in de sector volgde op de versoepeling van de coronamaatregelen in China en het einde van de strikte lockdowns in grote steden als Shanghai.