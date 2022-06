In een appartementencomplex aan het Van Harenspad in Heerenveen (Friesland) is in de nacht van woensdag op donderdag rond 02.40 uur een ontploffing geweest. Het vermoeden is dat er een explosief is afgegaan, zegt een woordvoerster van de politie. Enkele woningen zijn geëvacueerd en de bewoners worden volgens haar elders opgevangen.