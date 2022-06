Een groot deel van de Tweede Kamer, waaronder coalitiepartij D66, wil dat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zijn plannen aanpast voor het verplichte eigen risico in de zorg. De Kamer is bang dat mensen uit financiële overwegingen zorg gaan mijden en wil dat voorkomen. Het eigen risico moet omlaag of anders worden geregeld.