Jorritsma in moeizaam gasverhoor: zit hier niet voor mijn mening

Voormalig minister Annemarie Jorritsma was woensdag de eerste politicus die gehoord werd over de gaswinning in Groningen en de gevolgen ervan door de parlementaire enquêtecommissie die deze kwestie onderzoekt. Jorritsma (minister van Economische Zaken tussen 1998 en 2002) weigerde meerdere keren te zeggen hoe ze nu terugkijkt op gebeurtenissen in het gaswinningsdossier. „U mag het vragen”, aldus de VVD-politica tegen de commissie. „Maar ik ga geen antwoord geven.”