De politie is nog steeds op zoek naar twee verdachten van de overval op de TEFAF in Maastricht. Volgens een woordvoerster gaat de politie uit van vier verdachten, van wie er twee dinsdag vlak na de overval op de A2 in Maastricht zijn opgepakt. De 22- en 26-jarige Belgen zitten in verzekering op verdenking van betrokkenheid bij de overval. Twee anderen zijn volgens de woordvoerster nog spoorloos.