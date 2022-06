De grote leverancier van veevoer Agrifirm sluit verdere financiële steun aan boerenprotesten niet uit. In een reactie op de escalatie dinsdagavond bij het huis van minister Christianne van der Wal stelt een woordvoerster dat de landbouwcoöperatie per keer bekijkt of ze aan een „publieksvriendelijke actie” bijdraagt. „Maar deze gebeurtenissen zijn echt ‘next level’ en keuren we net als iedere vorm van intimidatie zeker af.”