Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway kelderde woensdag tot het laagste koersniveau ooit op de Amsterdamse beurs. Analisten van de bank Berenberg waren in een nieuw rapport erg pessimistisch over het moederbedrijf van Thuisbezorgd, dat dit jaar al zo’n 70 procent aan beurswaarde zag verdampen.