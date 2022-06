De stakingsdreiging van piloten van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS is voorlopig van de baan. Honderden piloten van SAS dreigden het werk neer te leggen uit onvrede over het vastlopen van onderhandelingen over lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De onderhandelingen tussen de vakbonden en de financieel noodlijdende luchtvaartmaatschappij zijn echter met 72 uur verlengd.