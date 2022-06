De Tweede Kamer heeft baat bij een parlementaire ondervraging als middel om snel mondelinge informatie te kunnen krijgen over zaken. De mogelijkheid om personen onder ede te bevragen was in 2016 tijdelijk ingesteld, maar kan permanent toegevoegd worden aan de onderzoeksmiddelen die de Tweede Kamer al heeft, zoals het parlementair onderzoek en het zwaarste middel, de parlementaire enquête.