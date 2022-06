Het basisonderwijs kwam vorig jaar minstens 9100 leraren tekort. Daarnaast zoeken scholen nog 1100 leiders. Het aantal leerkrachten dat van de opleidingen komt is niet genoeg om het tekort op korte termijn op te lossen, zegt de Algemene Onderwijsbond (AOb). „We gaan langzaam naar een beter salaris, we zien meer jonge collega’s. Maar dat is niet genoeg”, stelt bestuurder Thijs Roovers in een verklaring.