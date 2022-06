„Werkelijk ongehoord. Mijn indruk is dat het zo geroemde boerenverstand helemaal kwijt is. Het is werkelijk bij de beesten af.” Dat zegt de nieuwe voorzitter van politievakbond ACP Wim Groeneweg woensdag in een reactie op de escalatie dinsdagavond bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).