Het aandeel Just Eat Takeaway is woensdag na opening van de beurzen opnieuw hard onderuitgegaan. Analisten van de bank Berenburg waren in een nieuw rapport erg pessimistisch over het moederbedrijf van Thuisbezorgd, dat al heel het jaar aan waarde verliest. De algehele stemming op de aandelenbeurs in Amsterdam en andere Europese handelsvloeren stond onder druk door de vrees voor een recessie.